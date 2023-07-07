Не бойтесь перемен: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, чего ждать от предстоящих дней, какой выбор сделать в сложной ситуации и на что важнее всего держать ориентир.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 10 по 16 июля.

Общий фон недели (карта Тройка Жезлов в прямом положении)

Итак, давайте посмотрим, какой же прогноз дадут мои карты Таро на неделю с 10 по 16 июля. Первая карта, на которую нам следует ориентироваться, это карта, показывающий энергию недели. Итак, это у нас будет очень хорошая карта — Тройка Жезлов в прямом положении. Она говорит нам о том, что перед нами открываются новые перспективы.

Это — карта удачи, благоприятных возможностей, различных новых идей, открытие горизонтов, открытие каких-то новых планов.

В принципе неделя с 10 по 16 июля будет очень хорошей как на уровне страны, так и на уровне отдельно взятого человека. Поэтому можете расслабиться. Все идет хорошо, и все будет складываться очень даже благоприятно.

Финансы (карта Королева жезлов в перевернутом положении)

Что касается финансовой сферы, то неделя будет, в общем то, достаточно неплохой. Это не самая удачная неделя для карьерного взлета, говорит нам Королева жезлов в перевернутом положении.

Она сообщает, что что-то будет получаться не так, как нам хотелось бы. Это карта — о какой-то перестройке планов. Такие незначительные аспекты. Это тот момент, когда вам что-то возвращают на доработку. То есть лучше всего на этой неделе заняться в плане финансов карьерным вопросами. То есть не столько деньги считать, сколько думать о том, как можно это все заработать и произвести работу над ошибками.

В принципе, карта говорит о том, что любые финансы и вопросы будут складываться тоже благоприятно. Но акцент лучше сделать на карьере, на позиционирование себя как специалист на том, чтобы позиционирование своего товара, например. Если вы занимаетесь бизнесом, то нужно задуматься, как лучше его продать, как его именно, в какую упаковку завернуть, в какую такую упаковку завернуть самого себя. То есть здесь вопрос не именно бухгалтерия, а скорее про личный бренд, и лучше об этом позаботиться.

Здоровье (карта Восьмерка пентаклей в прямом положении)

Что касается здоровья, то Восьмерка пентаклей в прямом положении говорит нам о том, что на него важно будет обратить внимание. Не исключено, что придется потратиться на врачей. Эта неделя, к сожалению, будет про излишнее внимание к собственному здоровью. Это не тот момент, когда вы можете пустить все на самотек. Именно на неделе с 10 по 16 июля могут обостриться хронические болезни.

«Если мы говорим о том, куда будут уходить финансы, то они будут уходить на здоровье», — пояснила специалист.

Личная жизнь (карта Король пентаклей в прямом положении)

Что касается личных вопросов. Выпадает Король пентаклей в прямом положении. Так ли благоприятна эта карта?

Если для женщин мы смотрим на этот расклад, то она говорит, что в жизни могут появиться какие-то новые мужчины. Если мы вкладываем этот прогноз на мужчину, то речь идет о том, что мужчины больше будут думать о работе, нежели о личной жизни. И в принципе, эта неделя вообще про какие-то мелкие бытовые вопросы, которые сосредоточены на карьере.

«То есть если охарактеризовать неделю одним словом, я бы сказала, это карьера. И лучшее, что можете вы сделать, если вы и мужчина, и женщина, это в принципе сфокусироваться на каких-то рабочих моментах. То есть, в принципе, даже личные отношения вы можете укрепить через рабочие. То есть если вы будете больше внимания уделять работе, то вы не будете выносить мозг своему партнеру даже в этом буквальном смысле», — добавила таролог.

Либо, например, вы зарабатываете больше денег и сможете больше внимания потом уделять своему партнеру. Если у вас сейчас никого нет, то именно через работу вы можете кого-то найти. То есть эта карта нам говорит о том, что фокус внимания лучше переключить на работу, не на личные отношения, как это было на предыдущих неделях. Я говорила об этом, что лучше посвятить время семье, близким.

Совет недели (карта Девятка кубков в прямом положении)

Вообще неделя будет классической и позитивной. Но Девятка кубков в прямом положении говорит не расслабляться. Скорее уже думайте о том, как жить дальше!

Эта карта — это ощущение последнего дня отпуска. Пора настраиваться на работу, думать о каких-то важных бытовых вопросах. Если предыдущей недели были больше про ослабление, про лето, про то, чтобы ни о чем не заботиться, то вот неделя с 10 по 16 июля будет уже более такая рабочая.

«Неделя в любом случае очень благоприятная, очень легкая. Она говорит о медленных изменениях к лучшему. Такие изменения могут казаться порой даже незначительными, но они на самом деле есть. И поэтому будьте настроены на самое лучшее — на работу, на общение. Энергия в стиле «тише едешь, дальше будешь», — заключила Айгуль Хуснетдинова.

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