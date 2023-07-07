Рекордная инфляция: почему жители Финляндии так полюбили ездить в Россию

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Финны, как отмечается, все чаще злоупотребляют русским гостеприимством.

Хельсинки еще больше ужесточает правила въезда для россиян. С 10 июля даже студентам и владельцам недвижимости в Финляндии понадобятся дополнительные обоснования для присутствия в соседней стране.

А вот с нашей стороны граница открыта. И жители Европы нередко выстраиваются в очереди на наших заправках. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет подробности.

Один из трех пунктов пропуска на российско-финской границе в Ленобласти. Еще в 2019 году в среднем за сутки границу здесь пересекали по тысяче автомобилей в день, сейчас — в пять раз меньше.

Несмотря на то, что туристические поездки в Финляндию россиянам по решению официального Хельсинки запрещены, наша страна не стала поступать так зеркально с финнами. Машины с финскими номерами свободно пересекают границу.

Но все чаще граждане Финляндии злоупотребляют русским гостеприимством. Когда, например, по туристической или бизнес-визе, приезжают заправиться в нашу страну или купить продукты — как, например, Мари-Лена: пару раз в неделю она пересекает границу.

«Я приезжаю заправляться дизельным топливом, потому что оно у нас стоит больше двух евро», — говорит Мари-Лена Кайбола.

Финляндия удерживает сомнительное чемпионство по этому показателю.

«Проблема в том, что в Финляндии бензин — самый дорогой в Европе, это стоит более двух евро. А пять километров на восток — и бензин стоит 50 центов или даже меньше», — отмечает финский публицист, обществовед Йохан Бекман.

Вот и на ближайшей к границе заправке подтверждают — половина клиентов — наши соседи из Европы. Прямое нарушение — не поехали осматривать достопримечательности страны или работать, — а затарились и заправились.

И таких случае все больше и больше. А потому на границе стали подробнее расспрашивать о целях визита, а заодно и досматривать с особым вниманием — некоторые товары вывозят крупными партиями.

«По товарам в отношении которых действуют ограничения — основные это алкоголь и табак. Это связано с разницей цен в Российской Федерации и на территории стран Евросоюза», — объяснил начальник поста выборгской таможни Александр Абрамов.

И отличия существенные: по подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Это треть годового бюджета Хельсинки. Вот и президент республики в интервью французским СМИ констатирует.

«Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», — сетует Саули Ниинисте.

Расплата за это — рекордная инфляция в 9%. И рекордный же за 40 лет рост цен на продукты — до 50%.

«Это еще связано с тем, что многие логистические системы тоже нарушены, потому что Россия в этом играла очень большую роль. И, конечно, Финляндия своим маразмом русофобским порушила все: и торговые, и культурные, и все связи», — констатирует финский журналист Кости Хайсканен.

И, тем не менее, в Финляндии продолжают строить забор на границе с Россией. Протяженность колючей изгороди составит около 200 километров.

Отгородиться по всей протяженности границы — это почти 1300 километров — никаких денег не хватит. А мнение простых граждан никого не волнует.

«Я — против. И против НАТО, и против стены, и против нынешнего правительства нашего финского. <…> Жизнь стала дороже однозначно. Но первый был скачок — электричество подорожало в Финляндии», — жалуется Виктор Монтонен.

Но эти голоса вряд ли будут услышаны. Простые граждане в итоге собственными евро платят за решения своих руководителей. Россия заборов строить не будет, но усилит контроль при въезде.