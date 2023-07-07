Захар Прилепин впервые встал на ноги после покушения: «Спасибо, что помнит и молится!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Telegram / Захар Прилепин / zakharprilepin; 5-tv.ru

Знаменитый писатель записал видео из больницы, рассказал о себе и обратился к защитникам Родины. Сегодня у него день рождения.

Захар Прилепин впервые встал на ноги после покушения. Знаменитый писатель выложил трогательную видеозапись с обращением в личном Telegram-канале. Он рассказал о себе, семье и обратился к всем тем, кто сегодня рискует жизнями ради защиты Родины.

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», — сказал Прилепин.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина.