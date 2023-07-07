Цикл завершается: 7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Rutply; Андрей Харрис / Личный Архив; 5-tv.ru

Сегодняшний день является днем трех семерок и обладает мощнейшей энергией.

7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис эксклюзивно рассказал Пятому каналу о мощнейшей энергии сегодняшнего дня, а также о том, как можно повлиять на свою судьбу в период с 7 по 17 июля.

По словам экстрасенса, в дате 7 июля 2023 года зашифрована цифра 777, которая в магии считается энергетически сильной. Сумма семерок образует число 21, благодаря которому люди получат доступ к своей судьбе.

«Многие процессы, которые ранее стояли, не развивались, в которых были недопонимания и не стояли точки над и, они полностью свершатся. <…> Негативное влияние судьбы в этой день будет максимально низким», — объясняет Андрей Харрис.

Период завершения циклов будет длиться в течение десяти дней. Точкой отсчета служит сегодняшний день, а закончится он 17 июля, когда начнется стадия новой луны.

С 7 по 17 июля можно написать на бумаге все свои цели и желания, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время. А после этот лист бумаги нужно будет сжечь на ближайшем перекрестке, тем самым, как объясняет Харрис, все эти цели запишутся в матрицу судьбы и с большой вероятностью исполнятся. Более того, в этот период начнут происходить движения в сферах, в которых долгое время было затишье.

«Вы не могли найти работу? Возможно, вы ее найдете. Какие-то переговоры стояли и не двигались? Они начнут двигаться», — уверяет оккультист.

Тем не менее, существует и обратная сторона медали. В период завершения циклов есть определенная вероятность возникновения негативных событий и даже природных катаклизмов, поэтому нужно быть осторожными. Например, отказаться от экстремальных приключений или же от поездок в места, где есть вспышки природных катастроф.

«Лучше использовать позитивные моменты этих трех семерок», — заключил Андрей Харрис.

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