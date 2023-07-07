«Молодежно и жарко»: Филипп Киркоров опять сменил имидж и удивил им фанатов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Певец уже несколько дней отдыхает в Греции. Фото с отдыха он опубликовал в социальных сетях — пользователи сразу же оценили его образ.

Народный артист России, певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж, чем удивил своих поклонников. Снимками нового образа король поп-эстрады поделился в социальных сетях.

На фото певец в Греции, там он отдыхает уже несколько дней. В новом имидже можно заметить пестрые цвета — рубашка и шорты от Dolce&Gabbana подчеркивают отличную физическую форму исполнителя. Образ также дополняют кепка и солнцезащитные очки.

Instagram* / fkirkorov

Поклонники сразу же отреагировали но обновление Киркорова. Многие образ заценили:

«Совсем другое дело!»,

«Из старика в брутального мужчину»,

«Стильно очень»,

«Очень молодежно и жарко»,

«Ну прям юноша», — написали пользователи интернета.

Также преображение поп-короля уже комментируют эксперты. Так, его пластический хирург Тимур Хайдаров считает, что это не последние обновление образа Киркорова.

«Как говорит Филипп: „Нет предела совершенству! Нет предела красоте!“ Поэтому будем делать его все лучше и лучше», — заявил Хайдаров в разговоре с изданием KP.RU.

Он также пообещал, что кубики певца скоро станут заметнее — спадут отеки после операции, да и правильное питание окажет эффект. Ведь Киркоров, по словам хирурга, не употребляет в пищу картофель фри и газировку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной неестественной и пугающей худобы народного артиста РФ Филиппа Киркорова стали многочисленные операции, а также их последствия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.