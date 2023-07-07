«Молодежно и жарко»: Филипп Киркоров опять сменил имидж и удивил им фанатов
Певец Филипп Киркоров опубликовал первые фото в новом имидже
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Певец уже несколько дней отдыхает в Греции. Фото с отдыха он опубликовал в социальных сетях — пользователи сразу же оценили его образ.
Народный артист России, певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж, чем удивил своих поклонников. Снимками нового образа король поп-эстрады поделился в социальных сетях.
На фото певец в Греции, там он отдыхает уже несколько дней. В новом имидже можно заметить пестрые цвета — рубашка и шорты от Dolce&Gabbana подчеркивают отличную физическую форму исполнителя. Образ также дополняют кепка и солнцезащитные очки.
Поклонники сразу же отреагировали но обновление Киркорова. Многие образ заценили:
«Совсем другое дело!»,
«Из старика в брутального мужчину»,
«Стильно очень»,
«Очень молодежно и жарко»,
«Ну прям юноша», — написали пользователи интернета.
Также преображение поп-короля уже комментируют эксперты. Так, его пластический хирург Тимур Хайдаров считает, что это не последние обновление образа Киркорова.
«Как говорит Филипп: „Нет предела совершенству! Нет предела красоте!“ Поэтому будем делать его все лучше и лучше», — заявил Хайдаров в разговоре с изданием KP.RU.
Он также пообещал, что кубики певца скоро станут заметнее — спадут отеки после операции, да и правильное питание окажет эффект. Ведь Киркоров, по словам хирурга, не употребляет в пищу картофель фри и газировку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной неестественной и пугающей худобы народного артиста РФ Филиппа Киркорова стали многочисленные операции, а также их последствия.
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