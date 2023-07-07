«Мне было *******»: Волочкова вышла на связь после слухов о возвращении к спиртному

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

По признанию балерины, модное мероприятие прошло для нее замечательно.

Балерина Анастасия Волочкова дала 5-tv.ru комментарий после того, как ее визит на гламурное мероприятие спровоцировал слухи о возвращении танцовщицы к употреблению алкоголя.

«Вы знаете, мне было ******* (замечательно — Прим. ред.) просто. Я не так долго там побыла, и мы поехали потом по своей программе. Я люблю зайти, моду сделать, шоу провести всем, сделать так, чтобы потом мое появление затмевало всех остальных присутствующих, и уехать. Ну, а что? Конечно!» — поделилась знаменитость.

После этого Волочкова поехала в ресторан с друзьями, где они «посидели как люди».

На модной премии она появилась в необычном наряде. Его создал друг-дизайнер, сопровождавший ее на мероприятии.

Балерина предстала перед публикой в парике с белыми длинными волосами и в черно-белом платье с разрезами по бокам.

Многие пользователи сети не удержались от шуток в адрес этого образа. Так, некоторые сравнили ее с Дейенерис из «Игры престолов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами.