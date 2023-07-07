Политика открытых дверей: почему Турция не может одобрить вступление Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО

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Турецкий лидер дал понять, что пока нового члена в Альянсе не будет.

Турция поддержала политику открытых дверей НАТО — одобрила членство Финляндии. Однако по Швеции еще решение не принято, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

«Мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — отметил он.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Альянс еще летом 2022 года. Так, 28 из 30 стран дали свое добро. Против были только венгры и турки. Анкара выдвинула требования, чтобы членов Рабочей партии Курдистана, которые скрываются Скандинавии передали Турции.

Позднее Венгрия одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Затем это сделали и в Анкаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал своего турецкого коллегу поддержать вступление Швеции в НАТО.