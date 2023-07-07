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В результате в больницу были доставлены десять детей. Герои фуршета уже сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков.

Необдуманный поступок, повлекший отравление детей алкоголем под Первоуральском, совершила 20-летняя девушка. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Он уточнил, что задержанная находится на допросе, в ходе которого дает признательные показания.

«В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки, а еще чуть позже — бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива. А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек», — уточнил Горелых.

Сотрудник полиции отметил, что от количества смешанного алкоголя плохо стало даже взрослому человеку.

«Что касается пострадавших тинейджеров, в настоящее время после оказания медпомощи всех четверых из больницы уже отпустили домой», — добавил Горелых.

пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Теперь в отношении родителей подростков будут возбуждены административные дела о ненадлежащем воспитании. А в отношении девушки, купившей такое количество алкоголя, грозит статья о вовлечении несовершеннолетних в употребление спиртного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя. Подростков доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска.