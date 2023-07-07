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Между тем США собираются выбирать самые эффективные снаряды при поставке их киевскому режиму.

Германия не хочет передавать киевскому режиму запрещенные кассетные боеприпасы. О том, почему страна придерживается такого решения, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло», — напомнила она журналистам.

Прежде стало известно, что в США пообещали в случае отправки на Украину кассетных боеприпасов выбирать самые эффективные. При этом предпочтение хотят отдавать снарядам с низким коэффициентом не разрывающихся бомб.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на намерения США по поставке Киеву кассетных боеприпасов.