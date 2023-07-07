«С ума сойти»: появились кадры последствий смерча в Ярославской области
Смерч прошел в селе Туношна Ярославской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Würz; 5-tv.ru
Разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу.
Смерч прошел в селе Туношна Ярославской области. Кадры последствий стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
«Вырвало деревьев сколько, и впереди еще туда. Уронило прямо, и вся дорога засыпана. С ума сойти — как их вырвало. Смерч, что ли, был? Непонятно», — говорит очевидец.
На кадрах видно, что разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу. В результате этого образовалась пробка — машинам приходилось объезжать непридвиденные препятствия.
С погодными условиями не справился водитель инкассаторской машины — она съехала в кювет. Рядом с ней остановился трактор, который, вероятно, и окажет помощь попавшим в беду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ураган обрушился на города Красноярского края. Так, в Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.