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Российские бойцы на данном участке отразили десять атак нацистов. Какие еще есть успехи?

Российские бойцы за сутки отразили на донецком направлении десять атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атаки отражены в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.

«В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресечь постоянные обстрелы жилых кварталов — задача, в том числе для российской артиллерии. По противнику военные отрабатывают из самоходных гаубиц «Мста-С».