Новак проверил в Чите ход реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Фото, видео: © РИА Новости / Мурад Оруджев; 5-tv.ru

Для улучшения экологической обстановки 13 тысяч домов переведут с угольного отопления на газовое.

Ход реализации в Чите федерального проекта «Чистый воздух» проверил вице-премьер Александр Новак. Для улучшения экологической обстановки 13 тысяч домов переведут с угольного отопления на газовое. Модернизация проходит и на Читинской ТЭЦ.

«Ну и, конечно, в перспективе мы ставим перед собой цель и задачу с тем, чтобы пришел большой газ уже сюда в Читу. Магистральный газопровод, который позволит перевести, в том числе и теплоэлектростанцию на газ, а, соответственно, и обеспечить газификацию в целом города Читы», — отметил чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новак заявил о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Зампред правительства РФ полагает, что в программе могут принять участие Ангола, Конго и Нигерия. Перед этим будет произведена экспертиза компаний, оценивающих мощности нефтедобывающих предприятий в каждом государстве. Эти независимые эксперты помогут ОПЕК+ выбрать оптимальный курс и сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке.