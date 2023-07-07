Подорвал железную дорогу: что известно о задержанном в Крыму агенте Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Действовал террорист под руководством украинских спецслужб.

ФСБ задержала жителя Симферополя, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму. Действовал террорист под руководством украинских спецслужб, они же его и завербовали.

Мужчина подробно рассказал, как он собирал бомбу и где прятал для нее компоненты. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров узнал все подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении преступника возбуждено уголовное дело о диверсии. В настоящее время он находится под стражей, дав признательные показания о сотрудничестве с киевским режимом.