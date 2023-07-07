«Очень ждем»: Сбер призвали отменить комиссию за переводы в другие банки

В Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие банки

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Что на эту просьбу ответили в одной из самых крупных российских кредитных организаций?

Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы денежных средств на счета в других кредитных организациях. С такой просьбой она обратилась на Финансовом конгрессе.

«Мы очень ждем мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — сказала она.

При этом в самой кредитной организации не планируют этого делать, поскольку комиссия якобы есть у всех. Так на просьбу ответил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить», — добавила Скоробогатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, однако масштаб и частоту нужно оценивать.