Суд арестовал рэпера Пашу Техника из-за нацистской символики

Фото, видео: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы; 5-tv.ru

Что стало поводом для такого решения?

Тверской районный суд Москвы арестовал рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) за пропаганду нацистской атрибутики и символики. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, побывавший на заседании.

Поводом для вынесения такого приговора стала татуировка на теле рэпера с изображением свастики. Теперь знаменитый исполнитель пробудет под арестом 13 суток.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев. — Прим. ред.) пропагандирует наркотические вещества через свое творчество. К такому выводу пришел Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.