Выбирал по совету астролога: как и зачем Прохор Шаляпин сменил свое имя

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Почему свое решение артист скрывал от публики 20 лет?

Имя певца Прохора Шаляпина прогремело на всю страну, когда тот принял участие в суперуспешном проекте «Фабрика звезд». Оно уже давно стало настоящим брендом. Dni.ru напоминают: на самом деле к реальному имени, данному музыканту при рождении, этот бренд не имеет ни малейшего отношения. Кем же был когда-то Шаляпин?

Оказалось, что Прохор годами скрывал от публики реальные имя и фамилию. Мама нарекла его Андреем Захаренковым. В беседе с журналистами артист признался, что решение сменить имидж кардинально далось ему непросто. Андрей стал Прохором 20 лет назад.

«Тогда еще не было МФЦ, я приехал в ЗАГС где-то в районе Рязанского проспекта, написал заявление на смену имени и фамилии, заплатил госпошлину и вскоре получил новый паспорт», — вспоминает Прохор.

Удивительно, но другие документы певцу менять не пришлось.

«Я тогда только приехал в Москву из родного Волгограда и еще не имел в столице ни квартиры, ни машины, — пояснил он. — В столице окончил отделение народного пения института М. М. Ипполитова-Иванова, но там диплом был еще на Захаренкова. Я потом пытался его поменять — сказали, что сложно. Впрочем, он никогда нигде мне не пригодился. А вот диплом академии Гнесиных, которую я окончил в 2003-м, получал уже на Шаляпина», — пояснил Прохор.

Интересный факт: в прошлом Андрей выбрал новое имя по совету астролога — небесные светила говорили, как будет лучше для карьеры и личной жизни. Последней, кто называл Прохора по реальному имени, была его бабушка.

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