В Бурятии нашли всех туристов, пропавших накануне во время сплава на катамаране
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Knyazev; ГУ МЧС по Бурятии
Что случилось с людьми и как они себя чувствуют?
Спасатели нашли всех туристов, пропавших во время сплава на катамаране по Байкалу. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По информации собеседника, все живы, их унесло вниз по реке Снежной. Уточняется, что туристы находились в жилетах.
При этом, по информации МЧС, спасатели еще продолжают поиски мужчины и женщины в сложном горном рельефе местности.
Днем ранее, 6 июля, стало известно, что на Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Сотрудники МЧС опрашивали очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кто пропал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух из пяти пропавших на Байкале туристов нашли живыми после того как они выпустили сигнальную ракету.