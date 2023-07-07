Названы предварительные дата и место похорон единственного сына Хитяевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Уже начались подготовительные мероприятия, в том числе связанные с обустройством могилы.

Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева рассказала 5-tv.ru, что ее единственного сына Павла Белокринкина, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище 8 июля.

«Я сейчас на кладбище. Все решаемо, я все решила сама. Со мной сейчас рядом сидит агент ритуальных услуг, поэтому я только уповаю на нее. Она очень хорошая, человек соображающий и для меня она основа всего», — поделилась убитая горем артистка.

По предварительной информации, церемония состоится в 11-12 часов. Параллельно идут подготовительные процессы, в том числе связанные с обустройством могилы, заключила Хитяева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшую среду внезапно скончался сын Хитяевой. Мужчине было 69 лет, незадолго до кончины он жаловался на неважное самочувствие.

По неподтвержденной информации СМИ, последнее время он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Начались они у него по возвращении из Таиланда, где тот проработал долговое время.