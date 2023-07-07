«Не закрывает дверь»: Песков оценил возможность переговоров РФ и Украины осенью
Песков: Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом с Украиной
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru
При этом он напомнил, что российской стороне важно достигнуть поставленной цели в рамках спецоперации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия и Украина могут сесть за стол переговоров уже осенью. На это отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась и не отказывается от диалога.
«На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорим о том, что Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом. Для нас важно достигнуть стоящую перед нами цель», — заявил представитель Кремля, отметив, что переговорный процесс тормозит лишь киевский режим.
Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Александра Лукашенко, сегодня главное — завершить боевые действия и сложить оружие.