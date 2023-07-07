Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
По предварительным данным, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.
Мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.
Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.
Как сообщал источник, все произошло во время ремонтных работ.
Ранее 5-tv.ru писал, что более пяти емкостей с топливом загорелись после обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке.