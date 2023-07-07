Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

По предварительным данным, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Как сообщал источник, все произошло во время ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru писал, что более пяти емкостей с топливом загорелись после обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке.