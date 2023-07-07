«Не простая тема»: премьер Чехии оценил возможность передачи Киеву российских активов

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Обсуждение этого вопроса продолжается среди западных стран, но прийти к единому решению они пока не могут.

Возможность передачи замороженных российских активов киевскому режиму в настоящее время обсуждается. Однако тема не простая, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это не простая тема ни с юридической, ни с какой-либо другой точки зрения», — приводит слова чешского политика агентство Reuters.

При этом чешская сторона объявила, что поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы, а также авиасимуляторы для обучения пилотов F-16.

Между тем прежде стало известно, что Германия выступила против идеи Евросоюза о передаче активов Центробанка России на восстановление Украины, поскольку инициатива вряд ли получит достаточную поддержку из-за высоких юридических рисков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евросоюз решил заработать на замороженных активах России.