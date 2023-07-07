«Преследует нас»: в Германии признали провал контрнаступления боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Немецкие журналисты назвали несколько причин, по которым нацисты не могут добиться успеха в своих действиях.

Боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все тяжелее вести так называемое контрнаступление. Причинами становится мощь российской армии и недостаток нужного вооружения, заявили немецкие журналисты в издании Bild.

Они процитировали боевика, который заявил, что для ведения боев необходимо иметь приборы ночного видения, а также бронетранспортеры, которых сейчас остро не хватает террористам.

«Русские видят все наши передвижения. <…> Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми орудиями», — добавил нацист, слова которого привели немецкие журналисты.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Владимир Путин отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский «окончательно понял, что не победит», а контрнаступление обернется лишь гибелью большого количества людей.