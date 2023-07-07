Можно ли иностранцу получить водительские права в России и как это сделать?

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Нововведения вступают в силу с 1 апреля 2024 года. Чего ожидать?

Система получения водительских прав изменится в России с 1 апреля 2024 года. Владельцы прав основных категорий будут обязаны сдавать дополнительный теоретический экзамен. А что касается иностранцев? Как им получить права и сколько времени это займет? Сайт URA.RU рассказал о самых важных положениях в законе.

Как сообщают аналитики издания, иностранцам никто не запретит получать водительские права в России. Но есть нюансы.

Ранее страна подписала Венскую конвенцию, которая вводит единые Правила дорожного движения для многих стран мира. Однако на практике правила в России и в других странах, подписавших документ, различаются. Поэтому с 1 апреля иностранцы, прежде чем управлять автомобилем, должны будут сдать на права в России. Им также надо будет пройти медкомиссию и получить справку о годности к управлению транспортным средством. Права, который получил иностранец в РФ, могут быть бессрочными.

Как иностранцу в России получить права?

Чтобы иностранный гражданин смог получить российские права, надо оформить вид на жительство или иметь российский паспорт. Нововведения не коснутся жителей Белоруссии.

Дипломаты и члены их семей не будут пересдавать на права. Они получат российские водительские права автоматически.

Почему в России вводится новый закон о получении прав?

В пояснительной записке к закону следует, что за 2021 год иностранцы чаще россиян попадали в ДТП. Также из-за них выросла смертность, передает РБК. Пересдача теории позволит сократить число аварийных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в экзамене на права появятся неожиданные вопросы.