Соцсеть Threads*: что это такое и почему она так популярна

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Создать свою страничку здесь может любой желающий, независимо от возраста и пола. Есть ли существенные отличия от уже раскрученных площадок?

Компания Meta** 5 июля запустила приложение Threads* для смартфонов на платформе IOS и Android. Это новая социальная сеть, похожая своим функционалом на Twitter. За сутки с момента запуска его установили боле 10 миллионов человек. Эксперты URA.RU рассказали, чем интересна Threads.

Особенности Threads

Threads работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). Приложение полностью привязано к аккаунту пользователя в нем. Из новой соцсети невозможно удалиться при наличии аккаунта в Instagram. Сервисы связаны друг с другом, поэтому при регистрации в Threads новым пользователям предлагается подписаться на друзей и из Instagram.

Threads работает по принципу микроблогов в Twitter. Пользователи новой соцсети могут оставлять сообщения до 500 символов. По аналогии со своим конкурентом Threads предлагает верифицировать аккаунт, добавив «синюю галочку». Данная услуга стоит 10 долларов в месяц.

При этом в Twitter уже давно можно писать сообщения до четырех тысяч знаков. А чтобы добавить «галочку», пользователю нужно заплатить восемь долларов в месяц. Владельцы техники Apple вынуждены платить 11 долларов.

В Threads, как и любой соцсети, есть лента новостей, где отображаются материалы тех людей, на которых подписан пользователь. Также в ленте всплывают «рекомендованный контент» от других авторов. Пользователи могу сделать свой аккаунт открытым или закрытым. Кроме того, настройки приватности позволяют скрывать из ленты определенные публикации по ключевым словам.

Плюсы и минусы Threads

Из положительных моментов новой социальной сети пользователи отмечают несколько преимуществ по сравнению с Twitter. В первую очередь это отсутствие рекламы на данный момент. Также читатели обратили внимание, что комментарии под постами немного смещаются вправо, что позволяет лучше ориентироваться в ленте новостей и тредах.

Тем не менее читатели подчеркнули ряд минусов Threads. Это отсутствие возможности писать личные сообщения, нельзя вести поиск по хэштегам, а также пересылать сообщения в формате gif. При этом все эти возможности сохраняются в Twitter.

Threads против Twitter

По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, Threads пытается заработать очки доверия на недовольстве пользователей переменами в Twitter.

«Threads действительно пересекается с Twitter, и определенная аудитория сейчас может туда из Twitter уйти. У нового приложения есть возможность стать популярным, если ему удастся привлечь внимание пользователей какими-то фишками, которых нет в Twitter», — подчеркнул Кусков.

Портал Semafor, ссылаясь на письмо юриста Twitter Алекса Спиро, написал, что компания Twitter может подать в суд на корпорацию Meta из-за запуска конкурирующего проекта. Адвокат подчеркнул, что Meta занималась переманиванием сотрудников, который в настоящий момент имеют доступ к конфиденциальной информации, связанной с Twitter. По мнению Спиро, Threads был создан с использованием интеллектуальной собственности Twitter, а это незаконно. При этом в Meta называют эти обвинения беспочвенными.

Threads в России

Аналитик Кусков считает, что для россиян новая социальная сеть может быть не интересна в связи с тем, что ею можно пользоваться только при включенном VPN. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что любая социальная сеть может работать в России только при соблюдении российского законодательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск высмеял спекуляции на тему «русских ботов» в Twitter.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ