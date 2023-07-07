В Бурятии нашли живыми двух из пяти пропавших туристов

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Они сами подали сигнал спасателям. Что с остальными людьми?

Двух из пяти пропавших на Байкале туристов нашли живыми после того как они выпустили сигнальную ракету. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавших унесло течением по реке Снежной. Они подали сигнал, когда услышали вертолет. Поиски остальных еще продолжаются.

Днем ранее, 6 июля, стало известно, что на Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Сотрудники МЧС опрашивали очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кто пропал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей сбежали из летнего оздоровительного лагеря под Новосибирском.