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Менеджер переходит в клуб из омского хоккейного клуба «Авангард».

Функционера Сергея Белых назначили исполнительным директором ФК «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В конце июня 2023 года в футбольном клубе сменился и генеральный директор. Им стал Олег Малышев, сменивший на этом посту топ-менеджера Евгения Мележикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию.