«Ира, прости»: жителю Петербурга пришлось извиняться перед девушкой пирожными на газоне

Житель Петербурга обратился к девушке пирожными на газоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru

На задумку потребовалось 77 кулинарных изделий.

Житель Петербурга опробовал сладкий рецепт против горьких обид. Под окнами многоэтажки молодой человек выложил открытку из пирожных, написав на газоне фразу «Ира, прости».

«Ира! Иру позовите», — попросил молодой человек.

«Нет ее. Дальше что?» — ответили ему.

«А передайте ей, пожалуйста», — не сдавался он.

«Не буду я ей ничего передавать», — сокрушил некто надежды романтика.

В общем, романтический порыв Ира так и не оценила. Зато оценили соседи: они посчитали, что реализация идеи обошлась недешево.

На задумку потребовалось 77 пирожных. Но добро не пропало — десерт съели сочувствующие парню жители дома.