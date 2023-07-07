Воевал из-за нищеты: подорвавшийся на мине наемник не может вернуться в Британию

Британский наемник Смит собирает деньги для возвращения на родину после подрыва на мине

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Army; 5-tv.ru

На Украину он отправился как раз из-за безденежья.

Английский наемник, воюющий в рядах ВСУ, подорвался на мине, и теперь собирает деньги, чтобы вернуться домой. Историю 33-летнего Джеймса Смита приводит британская пресса.

Сообщается, что он был одним из первых солдат с Туманного Альбиона, которые отправились воевать на Украину. А на мину он наступил три недели назад, когда побежал от наступавших российских военных.

Сейчас наемник лечится в Киеве, но мечтает вернуться домой, организовав для этого сбор средств на специальном ресурсе в интернете.

Ему уже пожертвовали больше тысячи фунтов, но этого мало. Мать солдата рассказала, что воевать на Украину он отправился как раз из-за безденежья — дома никак не мог устроиться на работу.