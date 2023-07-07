Грозовой фронт: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Град и ливни ожидаются в Москве вечером 7 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/ymkaznaet; 5-tv.ru

Возвращения летней жары стоит ждать не ранее середины следующей недели.

На Москву идет грозовой фронт — жителей столицы ждет резкая перемена погоды. Днем воздух еще прогреется до 30 градусов, но к вечеру начнутся дожди, переходящие в ливни.

На некоторые районы обрушится град, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Такая ненастная погода ожидается и в выходные — дневные температуры упадут до 17 градусов. Возвращения летней жары стоит ждать не ранее середины следующей недели.