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Следом он отправился в Чехию за самым желанным — оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Софию повздорил со своим болгарским коллегой. Румен Радев отказался предоставить Киеву боеприпасы, отметив, что конфликт не имеет военного решения.

В ответ Зеленский отверг идею о дипломатическом урегулировании и вновь попросил оружия. А напоследок, покидая столицу Болгарии, был еще и предан анафеме.

Перед его кортежем выскочил местный священник и, размахивая крестом, попытался отлучить Зеленского от церкви. Таким образом он высказал крайнее возмущение гонениям на православных на Украине и — в первую очередь — захвату Киево-Печерской лавры.

«Зеленский убивает наших духовных лиц и на Украине, и в России! Анафема всем фашистам! На Украине изымают чудотворные иконы из лавры, они идут на Запад к сатанистам. Анафема для всех, кто убивает священнослужителей, кто выносит иконы», — высказался священнослужитель.

Следом Зеленский отправился в Чехию за тем же самым — оружием. И уже там его немного успокоили, пообещав и военную помощь, и политическую поддержку.