Срезало крышу: лихач влетел в грузовик во время погони с участием ДПС

Водитель врезался в грузовик во время погони с участием ДПС во Владивостоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Владелец автомобиля, на удивление, отделался лишь небольшими травмами.

Лихач уходил от полицейской погони, но его остановил грузовик. Во Владивостоке водитель дорогой иномарки протаранил на дороге легковушку, но решил не останавливаться и уехал с места ДТП.

Нарушителя стал преследовать экипаж ДПС. Пытаясь оторваться, водитель не вписался в поворот и залетел под большегруз.

Машине срезало капот и крышу. Но при этом владелец автомобиля получил лишь небольшие травмы.