Киев подал заявку на присоединение Украины к Транстихоокеанскому партнерству
Фото: ТАСС/Mick Tsikas
Что это значит и при чем тут японская сторона?
Киев подал заявку на присоединение Украины к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.
Сообщалось, что прошение будет рассмотрено на ближайшей министерской встрече стран-участниц альянса. Она состоится 16 июля в Новой Зеландии.
Кроме того, во время указанных переговоров 16 июля планируется рассмотреть заявку Китая и Тайваня на вступление в союз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум НАТО. Он заявил, что не поедет на саммит Североатлантического союза без приглашения. Киев подал заявку еще в сентябре прошлого года, но официального ответа от «друзей» так и не получил.