Киев подал заявку на присоединение Украины к Транстихоокеанскому партнерству

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Что это значит и при чем тут японская сторона?

Киев подал заявку на присоединение Украины к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.

Сообщалось, что прошение будет рассмотрено на ближайшей министерской встрече стран-участниц альянса. Она состоится 16 июля в Новой Зеландии.

Кроме того, во время указанных переговоров 16 июля планируется рассмотреть заявку Китая и Тайваня на вступление в союз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум НАТО. Он заявил, что не поедет на саммит Североатлантического союза без приглашения. Киев подал заявку еще в сентябре прошлого года, но официального ответа от «друзей» так и не получил.