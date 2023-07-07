В эфире целых 85 лет! Пятый канал отмечает юбилей вещания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Именно в этот день — 85 лет назад — в эфир первый раз вышел Опытный Ленинградский Телевизионный Центр.

Ленинградское телевидение 7 июля отмечает юбилей — 85 лет с того момента, как в эфир первый раз вышел Опытный Ленинградский Телевизионный Центр. Тогда в 1938 году телевизор по всей стране смотрели лишь немногочисленные зрители. Спустя полвека на Пятом канале — французский балет Мориса Бежара и легендарный телемост Бостон-Ленинград. А еще через пару десятилетий — старт самого яркого праздника страны — «Алых парусов». В день юбилея Ленинградского телевидения корреспондент «Известий» Максим Облендер — о том, каким Пятый канал был почти век назад и каким стал сейчас.

85 лет назад это показалось бы фантастикой. Студия, которых во всей стране считанные единицы, работает на лучшем в мире игровом движке. Пространство меняется в секунды. А в 1938 году — когда начиналось Ленинградское телевидение — камеры стояли, как вкопанные. Спустя всего 11 лет — смогли снимать уже вне павильонов.

«Эту первомайскую демонстрацию зрители смотрели на специальных приемниках КВН-49. Экраны тогда были маленькие, опционально можно было докупить тяжелую линзу, которая была заполнена дистиллированной водой и ставилась впереди экрана. Она позволяла немножко, но увеличить изображение. И здесь есть еще один момент, который четко показывал, что у ленинградского телевидения появился свой зритель. Вот эта приставка позволяла менять диапазоны. Хочешь — смотри Москву, хочешь, настройся на Ленинград», — рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Москвичи покупали приставки. Они стоили 36 рублей. Немало. Для того, чтобы видеть Ленинградское телевидение. Вот это вот рейтинг!» — отметил ведущий оператор Ленинградского телевидения Владимир Гречишкин.

Владимир Гречишкин с коллегами придумали сцену-ринг для музыкального шоу на Пятом канале. А зрители заговорили напрямую с доселе только поющими звездами.

Все новые форматы. В 87-м на сцене — французский балет Мориса Бежара, а декорации — сам город на Неве. Легендарный телемост Бостон — Ленинград. А еще задолго до Питера Джексона в павильонах экранизировали Властелина колец. Телеспектакль — как отдельный жанр!

Огромный перечень аппаратуры, проектов, ведущих, возможностей всей команды. Марина Фокина в 2000-х возрождала славу Ленинградского телевидения. Тогда Пятый канал вышел на федеральный уровень. Попал в каждый телевизор страны. Представил зрителям новые проекты. Благодарили «настоящих героев». Смешили, воспитывали и учили. Проблемы обсуждали всей страной в популярнейших и злободневных ток-шоу.

«Этого требовало то время. Нужно было дать людям понять, что человек — самое главное. Концепцией федереального эфира являлось — человек и его история, недаром же слоганом компании была выбрана фраза «Говорит и показывает страна“», — отметила гендиректор Пятого канала в 2003–2008 годах Марина Фокина.

В 2005-м благодаря Пятому каналу возродили легендарный праздник выпускников «Алые паруса». За три недели изучили дно Невы, течение, скроили сотни метров парусов, и вновь декорациями стал сам Петербург.

Сегодня «Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы. В этом году трансляцию смотрели 33 миллиона зрителей. Из них 22 миллиона 400 тысяч — по телевизору и более десяти миллионов — в интернете! Пятый канал — в лидерах среди федеральных каналов. Более 3000 часов собственного производства. Эпоха новых форматов — остросюжетных сериалов.

«Мы снимаем каждый год каждого сериала не меньше 100 серий. И я считаю, что на фоне конкурентов мы выглядим очень достойно», — поделилась заместитель директора Дирекции программ и маркетинга, начальник Программного управления Пятого канала Наталия Ильина.

И все так же Пятый канал помогает людям по всей стране. Не только первыми узнавать, что происходит в мире из выпусков новостей, соцсетей и с сайта, но и конкретными делами.

«„День добрых дел» — регулярная рубрика, в которой собираем средства для тяжело больных детей. И «День Ангела», когда наша съемочная группа старается сделать праздник для детей», — рассказал ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Виталий Воронин.

В фонды перечислено около пяти миллиардов рублей! Почти 400 мальчиков и девочек из детских домов обрели дом, новых маму и папу, любовь!

Программы, которые не хочется переключать, сериалы, каждый эпизод которых ждут с нетерпением, и праздник, который любим без преувеличения всей страной, — это работа огромной команды, и, судя по рейтингам, — зрителю нравится именно такой формат.

«И я хотел бы от себя, от наших любимых зрителей поблагодарить всех тех, кто отдает свое сердце на создание современного российского телевидения. Ведь телевизор не смотрят по приказу, просто с нами интересно», — отметил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Вот уже 85 лет. От первого эфира, телесуфлера, прямой трансляции, цветного ТВ до этой самой секунды в эфире Пятого канала!