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Опасное вещество в различной концентрации было обнаружено в биоматериалах подростков.

Десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя. Об этом сообщили в местном минздраве. Подростков доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска.

«У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», — подчеркивалось в заявлении.

Несовершеннолетним оказали всю необходимую помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное — угрозы жизни нет. Известно, что к лечению пришлось привлекать токсикологов.

Какой именно алкоголь употребляли дети, пока неясно. В ситуации разбираются компетентные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе. Сейчас проводится проверка организации работы данного лагеря.