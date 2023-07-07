Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ под Красным Лиманом

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Пять националистов российские бойцы взяли в плен.

Шесть штурмовиков Центрального военного округа разгромили превосходящую группу противника на краснолиманском направлении и взяли пять боевиков ВСУ в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что перед бойцами командование поставило задачу пробраться под огнем противника к позициям мотострелков и доставить им боеприпасы и средства противотанковой борьбы. На место российские военнослужащие выдвинулись ночью по густому лесу и под взрыв минометов.

«Видимость нулевая, метр-два. Все делалось на ощупь. Мы подошли к группе из трех человек. <…> И слышу, что в соседней группе акцент не русский. Соответственно, сделал для себя заметку. В дальнейшем у одного из обнаруженных обнаружил скотч некрасного цвета и понял, что не наш. Как убедился, что парни готовы, снял оружие с предохранителя и закричал, что это украинцы», — рассказал подробности один из штурмовиков с позывным «Гуф».

В ответ боевики, поняв, что их раскусили, попытались оказать сопротивление, а сам командир хотел подорвать себя и российских бойцов. По итогам все сопротивляющиеся были уничтожены, ранен один солдат и еще четверо боевиков 95-й бригады были взяты в плен.

Следом группа военнослужащего с позывным «Камаз» вместе с пленными доставила на опорный пункт дополнительный боекомплект. А потом привела пленных на исходную точку, откуда стартовали бойцы.

Всех штурмовиков, участвовавших выполнении боевой задачи, наградили за мужество и героизм. Так, командир группы был награжден орденом Мужества, остальные — медалями «За отвагу».

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