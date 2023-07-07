Болеющая раком третьей стадии фитнес-блогер Анастасия Калинина родила дочь

Фото: Instagram* / kosmme_

Врачи дали блогеру несколько дней прийти в себя после родов, а после ее ожидает третий курс химиотерапии.

В семье блогера Анастасии Калининой, которая в момент беременности узнала о наличии саркомы третьей стадии, произошло радостное событие. На днях она во второй раз стала мамой. Радостную весть интернет-пользователям сообщил ее супруг Михаил Фирсов.

Фитнес-блогер опубликовала у себя на страничке фото с малышкой. Instagram* / kosmme_

«На свет появилась Дарья Михайловна Фирсова! Роды прошли хорошо, мама и малышка себя отлично чувствуют. Мы бесконечно счастливы! Спасибо большое за поздравления и поддержку», — рассказал он.

Он добавил, что дважды маме дали пару дней прийти в себя, а дальше ее ожидает третий курс химиотерапии, после которого будет еще одно обследование.

«Сейчас мы находимся в Москве, как долго будем здесь — зависит уже от лечащих врачей. Хочется уже домой. Жизнь и события в ней фильтруют людей! Не зря говорят, что друг познается в беде!» — добавил он.

До этого блогер рассказала, что смертельная болезнь дала знать о себе около двух лет назад, однако медики тогда не распознали опасные симптомы. Тогда Калинина нашла у себя небольшое уплотнение в районе ребер, но врач, к которому она обратилась, сказала, что это всего лишь жировик. Более того, УЗИ трижды показывало ошибочный диагноз. В итоге настоящую болезнь диагностировали только несколько месяцев назад уже на поздней стадии.

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