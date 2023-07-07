Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»

Фото: Кадр из к/ф «Ворошиловский стрелок», реж. Станислав Говорухин , 1999 г.

Криминальная драма в 1999-м никого не оставила равнодушным, однако звезды фильма в их числе не оказалось.

Криминальная драма «Ворошиловский стрелок» о юной девушке, ставшей жертвой насильника, могла бы иметь совсем иной финал, если бы в последний момент режиссер Станислав Говорухин не изменил сценарий, который не устроил актера Александра Пороховщикова.

Как сообщило интернет-издание Глас. Ру, Пороховщиков, сыгравший полковника Пашутина — отца сына-преступника, спас наследника от наказания, получив ранение. По заявленному изначально сценарию он должен был умереть, но в последний момент консультанты картины изменили судьбу военного, оставив его в живых.

Такой исход не устроил Пороховщикова. По его мнению, герой должен поплатиться жизнью за совершенные им и сыном злодеяния. Но услышан он не был. Решение режиссера было непоколебимо. Именно оно и стало практически ударом в спину, поэтому артист даже не пришел на премьеру фильма. Ведь он ожидал совершенно другого финала картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с легендарным особняком Александра Пороховщикова спустя 11 лет после его смерти.