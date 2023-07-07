Удар молнии поджег леса на Камчатке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Пока лесные пожары не подобрались к населенным пунктам, но жителям уже советуют носить маски из-за дыма.

Авиацию задействовали в тушении природных пожаров на Камчатке, в воздухе — вертолеты Ми-8. Огонь вспыхнул из-за грозы и уже охватил площадь в 2,5 тысячи гектаров. В непосредственной близости находятся два населенных пункта, но их жителям ничего не угрожает — заверили власти. С одной стороны от пожара их отделяет река, а с другой — прокопали минерализованные полосы. Но запах гари до поселков дошел, поэтому жителям посоветовали носить маски и поменьше выходить на улицу.