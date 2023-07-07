США пообещали при отправке кассетных боеприпасов Киеву выбирать «более эффективные»

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Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами. Среди них — Украина и США.

В США пообещали в случае отправки на Украину кассетных боеприпасов выбирать самые эффективные. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом предпочтение хотят отдавать снарядам с низким коэффициентом не разрывающихся бомб.

«Если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — сказал Райдер.

Он добавил, что для передачи Украине боеприпасов будут подбираться те, у которых доля неразорвавшихся элементов превышает 2,35%. В заключении он отметил — у США есть кассетные бомбы, как для поражения живой силы, так и техники.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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