«Засветила своего»: Бородина на отдыхе в Турции намекнула на новый роман

Фото, видео: Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

Телеведущая после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым зареклась делиться деталями личной жизни. Неужели жаркое солнце и теплое море вскружили ей голову и заставили изменить позицию?

Телеведущая Ксения Бородина, уехав на отдых в Турцию с подругами и двумя дочками, решила, кажется, на полную катушку оторваться. Ласковое море, жаркое солнце, катании на яхте… Все это спровоцировало знаменитость то ли в шутку, то ли всерьез похвалиться новым ухажером…

Старшая дочка Бородиной Маруся не смогла прилететь на отдых вместе с родительницей, пишет 7Дней.ru. Из-за проблем с паспортом она оказалась в чужой стране позже. Телеведущая, видимо, изрядно понервничала тогда. Ведь когда девочка приехала, сразу закатила вечеринку на яхте. Воздушные шарики, цветы и бассейн с пеной. В этот момент она то и дала повод для сплетен.

«Когда своего засветила с цветами», — сообщила Бородина на видео с неизвестным мужчиной.

Тем самым она намекнула, что именно человек, находящийся сзади нее, и может быть ее возлюбленным. Поклонники тут же отметили, что черноволосый красавец не является Трофимом Семищенко. С ним Бородиной приписывали роман последние два года. Более того, экс-муж Курбан Омаров утверждал, что именно он стал виновником их рухнувшей семьи. Поэтому черноволосого красавца, судя по всему, Бородина «подцепила» уже во время отдыха в Турции.

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