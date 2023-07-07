Пользователи Twitter раскритиковали премьера Трюдо за приглашение Тейлор Свифт в Канаду на фоне проблем в экономике

Фото: www.globallookpress.com / Graham Hughes

Канадский политик решился на заигрывание с публикой, но вместо поддержки получил шквал критики.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскритиковали пользователи Twitter. Политику досталось за, казалось бы, безобидный пост в соцсетях. Дело в том, что премьер пригласил посетить страну певицу Тейлор Свифт и написал, что является ее фанатом.

«В Канаде были бы рады видеть вас. Так что не делайте это лето снова жестоким. Мы надеемся увидеть вас в ближайшее время», — написал он на страничке знаменитости.

Твит вызвал критику со стороны многих пользователей социальных сетей, которые высмеивали канадского лидера за подобное поведение. Политику открыто говорили о том, что он должен уделять внимание экономике своей страны, а не приглашать в гости певиц, которые ему нравятся. Многие даже сначала не поверили, что пост написали не с аккаунта-двойника.

«Мне пришлось перепроверить это, чтобы убедиться, что это не пародийный аккаунт. <…> Очевидно, кто-то из его команды подумал, что это будет хорошей идеей. Глобальная репутация Канады только что достигла нового минимума», — написал писатель Джейсон Джеймс.

«Неужели канадская индустрия туризма находится в таком сложном положении, что премьер-министру приходится публично умолять людей приехать в Канаду? Это одна из самых грустных вещей, которые я когда-либо видел», — заметил один из пользователей.

«Вау, премьер-министр умоляет поп-исполнителя приехать в Канаду. Кажется, наш лидер — школьница допубертатного возраста», — написал мужчина с ником «Альберто Сантехник».

«Кажется, кое-кто написал это, будучи пьяным», — добавил другой.

Трюдо также напомнили о том, что в настоящий момент Канада борется с проблемами в экономике и лесными пожарами.

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