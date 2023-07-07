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И это далеко не первый отказ во внимании или вооружении, с которым столкнулся президент Украины за последнее время.

Болгария не собирается поставлять вооружение Украине. Об этом сообщил глава Незалежной Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии.

«Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает — „нет“ — это эскалация предоставлять Украине помощь», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, его коллега уверен, что Болгария не имеет права снижать свою обороноспособность. Тем не менее Зеленский заявил, что ему удалось достичь «взаимопонимания» с болгарским президентом.

И это не первый отказ, которого удостоился президент Украины за последнее время. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Латинская Америка вынудила аннулировать приглашение Зеленского на саммит CELAC.