Названы дата и место прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Кузнецовым

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Причина смерти знаменитого актера и режиссера остается неизвестной.

В пресс-службе театра Вахтангова рассказали, когда состоится прощание с заслуженным деятелем искусств, заслуженным артистом России Алексеем Кузнецовым.

Согласно сообщению, размещенному на сайте театра, прощание с артистом пройдет в понедельник, 10 июля. Для того, чтобы почтить память деятеля культуры, у желающих будет всего час — с 11:30 до 12:30.

Прощание пройдет в Театре Вахтангова. Причина смерти Алексея Кузнецова остается неизвестной.

В театре Алексей Кузнецов проработал более полувека. Российскому телезрителю он наиболее известен по роли герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».

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