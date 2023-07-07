🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: будьте осторожны — неприятности могут возникнуть буквально на пустом месте.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля. Благоприятно посещение бани, сауны, бассейна или отдых вблизи водоема, в общем — в любом месте, которое связано с водой. Это день расширения профессиональных возможностей и приобретения новых навыков. Итоги деятельности могут послужить реальным стимулом к повышению мастерства.

♈ Овны

Вас поддерживают и с комфортом помогают пройти через эту переходную фазу. Верните свою силу, оставляя место для мыслей и слов, которые повышают ценность вашей жизни. Любые проблемах в отношениях на работе или дома разрешатся сами собой.

Космический совет: вы находитесь на пути к мощной трансформации.

♉ Тельцы

Решите, куда вы хотите пойти, а затем просто идите туда. Ваши идеи актуальны, и хотя они могут прийти к вам в мгновение ока, они верны. Признайте их потенциал и начните работать над их достижением, даже если это будет крошечный шаг.

Космический совет: обратите внимание на свои мысли, поскольку они являются знаками.

♊ Близнецы

Недавнее полнолуние, возможно, заставило вас чувствовать себя истощенным и энергичным одновременно. Хотя вы, возможно, испытали некоторые тяжелые эмоции, вы также могли ощутить легкость, когда они прошли. Настало время приветствовать мир и спокойствие в своей жизни и по-новому взглянуть на вещи со свежей точки зрения.

Космический совет: потратьте этот день, чтобы оценить свой выбор.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Откройтесь космическим дарам. Они придут в вашу жизнь в виде идей, возможностей, ресурсов или чего-то еще. Возможно, вы усердно работали, но также могли получать фантастические идеи. Если у вас нет времени, чтобы реализовать их прямо сейчас, запишите их и сохраните. Вы вступаете в удивительную фазу своей жизни — динамичную и изобильную.

Космический совет: роскошь времени без забот — это истинное изобилие.

♌ Львы

У вас сегодня есть предчувствие, что случится что-то большое и громкое. Проверьте свои интуитивные идеи, вдохновение и концепции. Ваша повышенная чувствительность к определенным людям, эмоциям, местам, настроениям или еде является частью вашей развивающейся природы.

Космический совет: вам пора делиться идеями, а затем воплощать их в жизнь.

♍ Девы

Если вы думали об обновлении своей личной или профессиональной жизни, то это ваш знак. Следуйте своей страсти и целеустремленности и вдохните глоток свежего воздуха во все, что вы делаете.

Космический совет: раскройте свои объятия, чтобы принять любовь.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Вы можете испытывать всевозможные эмоции, некоторые из них — не очень приятные. В те моменты, когда вы чувствуете, что больше не можете этого терпеть, вам нужно дышать очень медленно и говорить: «Я люблю тебя». Для себя и про себя, желательно перед зеркалом.

Космический совет: настоящая сила заключается в нежности.

♏ Скорпионы

Честно оцените все в своей жизни сегодня, и вы заметите, что на самом деле вы более благословлены, чем кажется. Все может казаться несправедливым, когда вы смотрите вокруг и видите, как другие делают что-то так легко, в то время как вы вкладываете свое сердце и душу в то, что продвигается медленно.

Космический совет: все вокруг может казаться несправедливым.

♐ Стрельцы

Что бы вы ни делали, вы всегда будете в безопасности. Возьмите на себя роль лидера и делайте все так, как считаете нужным. Нет неправильных шагов, есть только шаги, которые переносят вас из одного состояния в другое.

Космический совет: возьмите на себя роль лидера и делайте все так, как считаете нужным.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вы получили представление о некоторых глубоких и важных вещах. И хотя у вас, возможно, было удивительное прозрение, которое помогло вам осознать что-то «настоящее» в жизни, почему бы вам все равно не пойти куда-нибудь отдохнуть и не насладиться своим днем?

Космический совет: сохраняйте непредвзятость, смотрите на вещи так, как будто вы сталкиваетесь с ними впервые.

♒ Водолеи

О чем вы мечтали с закрытыми или открытыми глазами? На этой неделе у вас есть хороший шанс сдвинуться с мертвой точки в этом направлении. Космические силы поддерживают рост и расширение, в то время как вы также можете трезво оценить, что нужно изменить в вашей жизни.

Космический совет: принимайте все как есть и свободно делегируйте полномочия.

♊ Рыбы

Сохраняйте ясные намерения. Вещи выстроены в точном божественном порядке, но то, как они предназначены для вас, почти зависит от того, какое блюдо выберете вы сначала.

Космический совет: найдите свой ритм среди хаоса.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023.