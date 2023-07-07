«Иммунитет — система нестабильная»: когда и кому нужна вакцинация от менингита
Терапевт Кондрахин: вакцинацию от менингита проводят для профилактики и людям с проблемами с иммунитетом
Фото, видео: Смирнов Василий / ТАСС; личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru
Менингит опасен не только своим течением и высокой смертью, но и тяжелыми последствиями: глухота, судороги, нарушение умственного развития, паралич.
Среди побочных действий — в месте укола зуд, может быть однократный подъем температуры. Она переносится намного легче, чем другие вакцины.
Участившиеся в Екатеринбурге случаи заболевания менингитом, а в дальнейшем и смерти заставили многих изрядно понервничать. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о вакцинации от менингита, действительно ли она эффективна, кому положена и как часто необходимо проводить.
Так, в национальный календарь профилактических прививок вакцинация против менингита не входит. Ее делают только в случае угрозы массового заболевания с учетом, что выявлен очаг. Однако ее можно делать и добровольно. Обычно достаточно однократной вакцинации, но в связи с изменениями иммунитета может быть проведена и ревакцинация.
«Иммунитет — система нестабильная, что иногда приходится повторять. Повторная вакцинация имеет место быть. Если есть показания, ее делают по ОМС –это решает врач. Или если есть у человека какие-то сложности с иммунитетом, для профилактики делают вакцинацию», — пояснил специалист.
В России разработана отечественна вакцина, которая показала высокую эффективность и безопасность. Однако, как и любая другая прививка, имеет некоторые побочные действия. Они незначительны.
«В месте введения вакцины может быть зуд, боль, однократное поднятие температуры. Она переносится легче, чем остальные вакцины», — подытожил терапевт.
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