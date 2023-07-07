Среагировали на звук: дети из Донецка в последнюю минуту спаслись от удара ВСУ

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На камеру видеонаблюдения попал момент того, как в Донецке дети спасаются от обстрела ВСУ

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Как и многие местные жители, дети уже давно умеют распознать украинскую ракету на подлете.

Украинские войска минувшим вечером обстреляли Донецк. Два человека ранены в Петровском районе.

Камера в одном из дворов запечатлела, как донецкие дети, которые судя по их возрасту, всю жизнь живут под украинскими обстрелами, мгновенно реагируют на опасный звук.

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