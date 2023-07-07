Среагировали на звук: дети из Донецка в последнюю минуту спаслись от удара ВСУ Сегодня, 1:55 67 67 На камеру видеонаблюдения попал момент того, как в Донецке дети спасаются от обстрела ВСУ

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Как и многие местные жители, дети уже давно умеют распознать украинскую ракету на подлете.