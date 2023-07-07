В Москве тушили дом с двумя элитными ресторанами: с чего все началось?

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Немного сюрреализма происходящему добавили участники съемочной группы в исторических костюмах.

Сегодняшний день в российской столице стал самым жарким с начала года, это говорят синоптики, а пожарные добавляют — он был не просто жарким, а огненным. В центре Москвы полыхало здание сразу с двумя элитными ресторанами — «Пушкинъ» и «Турандот». Чтоб вы понимали, в разные годы среди гостей этих мест бывали такие люди как Шер, Уилл Смит и даже Билл Клинтон. Оказалась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова. У нее все подробности.

Это первые минуты после начала пожара. Пламя быстро разгорается, в какой-то момент очевидцы слышат хлопок.

Горела летняя веранда в здании, где находится ресторан «Турандот».

«Увидели дым на крыше, зашли внутрь, сказали официантам. Там все сидели кушали. Начали звонить, выводить людей», — рассказала очевидец Светлана.

А вот как это увидели сами гости ресторана

«У нас было задымление на первом этаже. Вышли, увидели огонь», — рассказал гость ресторана.

Из-за пожара эвакуировали сразу несколько ресторанов. В «Пушкине» в тот момент отмечали свадьбу.

«У нас регулярно проводятся учения, не было паники, всех вывели», — рассказал администратор ресторана «Пушкин».

В соседнем «Фаренгейте» компания друзей отмечала день рождения. Успели только поздороваться, и тут официанты попросили всех на выход.

Здесь работает оперативный штаб. Из-за пожара часть Тверского бульвара полностью перекрыли для проезда. Но оградительную ленту никого не пускают.

Возможно, из-за финансовых потерь, в какой-то момент градус напряжения у ресторанов подскочил. В сквере у ресторанов скопилось много зевак. Пожарные приехали быстро и за десять минут все потушили.

Немного сюрреализма происходящему добавили участники съемочной группы в исторических костюмах. Как они рассказали, рядом снимают сказку «Бременские музыканты».

Дыма от пожара было так много, что очевидцем стал и художник Никас Сафронов, который живет недалеко от Тверской. Он вел трансляцию со своего балкона.

В результате пожара никто не пострадал. Только планы ценителей гастрономических изысков. Рестораны пока закрыты и непонятно, заработают ли утром по графику.