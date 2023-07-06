«Проинфляционные риски»: Центробанк допустил повышение ключевой ставки

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Регулятор для дальнейших оценок продолжит внимательно следить за ситуацией.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, однако масштаб и частоту нужно оценивать. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конфренции.

По ее словам, мера может быть принята на фоне увеличивающихся проинфляционных рисков. Однако, по ее словам, пока рано говорить, будет ли подобное решение одноразовым или потребуется целый цикл.

«Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок», — прокомментировала Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что регулятор продолжит мониторинг ситуации. Окончательное решение будет принято по итогам наблюдений и анализа.

На 21 июля запланирована новая встреча с главой регулятора. Ва время заседания вопрос о ставке снова будет обсуждаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦБ объяснили ослабление курса рубля влиянием динамики внешней торговли.