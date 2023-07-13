«Не нашего круга человек»: почему Агурбаш была против отношений своей дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Для певицы главное, чтобы ее дети были счастливы и любимы.

Анжелика Агурбаш была против отношений дочери Дарьи. О том, насколько певица вмешивается в личную жизнь своих детей, она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию Агурбаш, ей очень не нравился молодой человек ее дочери, с которым та состояла в отношениях около пяти лет. Певица назвала бывшего парня своего ребенка человеком не их круга.

«Человек не из нашего теста, понимаете? Есть такое понятие. Это не зависит от статуса, от положения в обществе и тем более от финансовой составляющей. Такой был ПТУшник, хулиган, а она у меня была принцессой, поэтому я говорю, что как-то не сочетается. В моем понимании это не сочеталось», — объясняет Агурбаш.

Певица радуется, что отношения ее дочери подошли к логическому завершению. Артистка уверена, что не стоит ребенку навязывать свое мнение и стереотипы, тем не менее, Агурбаш убеждена, что важно общаться с детьми, если понимаешь, что они идут неверными дорогами.

«Для меня главное, чтобы человек, который рядом с моим ребенком, любил его. Мне больше ничего не надо. А мама всегда видит, любит этот человек твоего ребенка или нет», — отмечает артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сын Агурбаш держится в стороне от артистки.