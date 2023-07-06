Как российские танки «раскатывают» позиции ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Российские танкисты нанесли серию мощных ударов по командному пункту ВСУ.

Казармы иностранных наемников, а также места хранения бронетанковой техники иностранного производства стали целью нового удара российской армии. Как сообщило Минобороны, минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования были атакованы объекты ВСУ. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

На донецком направлении наши войска успешно отразили девять атак врага. И в этом большая заслуга танковых подразделений.

Кадры с передовой покажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Экипаж готов к работе, получил задачу и выдвигается к месту стрельбы. Будет бить с закрытой позиции.

Очередная цель танкистов — сразу несколько укрепленных позиций противника, в том числе и так называемый «ноль» — место, в котором находится командный пункт участка.

Пока экипаж мчится на позицию, другие бойцы подразделения тоже готовятся к работе: настраивают рацию и запускают дрон. Танк уже на месте, ждет команду открыть огонь.

«По данным разведки, там скопление личного состава и укрепление противника. Если будем долго прицеливаться, они займут укрытия», — объясняют военные.

Наконец, из укрытия показался противник, работа началась. Каждый выстрел отслеживают, направление корректируют.

На горизонте виднеется белый дым, поражено здание, в котором оборудована позиция.

«Все хорошо, куда и хотели попасть. Куда они непосредственно уже выходят для ротации, для замены. Сейчас еще пару контрольных сделаем», — сказал боец.

Параллельно, уже по другой позиции противника, работают соседи- артиллеристы. Их поражение тоже фиксируют. В это же время экипаж танка дорабатывает и уходит в укрытие.

Уже в тылу наш военкор общается с экипажем. В подразделении все контрактники, на службе по несколько лет. Воюют с самого начала. Одному парню всего 21 год, а он уже командир танка.

«Три года уже в войсках. Как школу закончил, так в войска пошел. Сейчас работы больше стало, противник активизировался», — рассказал военнослужащий первого Донецкого армейского корпуса ВС РФ с позывным «Большой».

Машины полностью покрыты маскировочной сетью. Фрагменты изготовили волонтеры, а уже на месте куски ткани превратились в своеобразный огромный чехол.

«Один из фрагментов маскировочной сети — мешковина. Девочки нам лепят вот такие бантики, а мы после на танк раскладываем и сшиваем его стяжками», — рассказал военнослужащий.

Получается прочная надежная накидка, которая помогает выиграть время на позиции, ведь найти танк в таком виде гораздо сложнее.